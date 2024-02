Deux nouvelles expositions sont à découvrir au Musée Nicéphore Niépce !

Le musée Nicéphore Niépce situé 28 quai des messageries à Chalon-sur-Saône a inauguré en fin de semaine dernière deux nouvelles expositions temporaires. L’une est consacrée au procédé unique développé par Fresson et transmis de père en fils ; et l’autre, à la photographe de mode Sacha van Dorssen qui était présente lors de la visite presse et que nous avons pu rencontrer.

‘Paysage[s] Fresson[s]’

Cette exposition met en lumière le travail de tireurs, une étape cruciale où le savoir-faire de ces artisans d’exception est aussi important que ce que l'œil du photographe a su capter. Ainsi, travaillant en étroit lien avec ce dernier, participant à une certaine continuité de la fabrication de l'œuvre, des noms réputés fleurissent dans le paysage de la photographie et perdurent jusqu’à nos jours. C’est le cas de Fresson, qui met au point son procédé ‘charbon-satin’ ; l’aventure commence avec Théodore-Henri, se poursuit avec Pierre et son fils Michel qui adapteront ce procédé à la couleur. C’est Jean-François Fresson qui est aujourd'hui aux manettes de l’entreprise familiale installée à Savigny-sur-Orge. Il résulte de ce processus technique complexe des tirages reconnaissables entre tous : doux, légèrement flous, granuleux, d’où se dégage beaucoup de poésie, d’impressions qui magnifient l’image. Depuis longtemps leur technique a su séduire bon nombre de photographes : Bernard Plossu est l ‘un d’entre eux et le plus fidèle représentant de ce célèbre atelier ; autour de lui et avec pour fil conducteur le thème de ‘la marche’, les photographies de Jean-Claude Courval, Douglas Keats, Philippe Laplace, Laure Vasconi et Daniel Zolinsky, tous ayant recours au procédé Fresson, sont visibles dans cette exposition. « Le tireur est un métier à part qui participe à la personnalité du photographe » a déclaré Sylvain Besson, co-commissaire de l’exposition. Philippe Laplace, photographe des chemins et des sentiers, présent lors de cette visite de presse, « a trouvé avec Fresson, un traducteur d’émotions ». Jean-Claude Courval, également présent, originaire des Vosges, arpente quant à lui les champs de bataille.

‘Sacha’

Cette photographe de mode a débuté en 1964 quand Peter Knapp lui confie ses premiers reportages. Très vite, elle se retrouve à photographier les plus beaux modèles, dans de merveilleux lieux et c’est son style, reconnaissable entre tous, toujours élégant et privilégiant le naturel, qui marqueront son identité. D’une extrême douceur, avenante, la grande dame de la photographie de mode, n’a rien perdu de sa passion dévorante et raconte avec simplicité, elle qui reste encore très active aujourd’hui, les anecdotes étonnantes qui ont rythmé sa vie de photographe. Dans son œil, les mannequins qui ont marqué les années très mode et dont on se souvient des 'Unes' de magazines et les commandes publicitaires des marques connues ou de luxe. L’exposition est composée de photographies sélectionnées par Sacha et représente la quintessence de son travail qui, pour elle, a toujours été un travail d’équipe. Méticuleuse, elle répertorie dans de grands carnets, visibles dans des vitrines, toutes sortes de notes, croquis, mesures, noms des personnes qui composaient les équipes… offrant une somme d’informations importantes et passionnantes à découvrir. Pour elle, aucun détail est insignifiant et elle photographie également les à-côtés de ses voyages. Également co-commissaire de cette exposition, Sylvain Besson écrit à son sujet : « Mode, publicité, reportages, depuis 1964, Sacha a construit une œuvre singulière faite de lumière, d’exigence et de sincérité ».

À découvrir absolument !