AVIS DE DECES - Madame Evelyne MELLON

CHALON-SUR-SAÔNE



Jacqueline BASSO, sa sœur ;

Michel et Claudine MELLON, son frère et sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Evelyne MELLON



survenu dans sa 73e année.

Ses obsèques religieuses seront célébrées jeudi 22 février 2024, à 14 heures, en l'église de Saint-Jean-des-Vignes.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.