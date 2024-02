"La réindustrialisation, enjeux pour notre territoire", un atelier-débat au Creusot proposé par Territoires de Progrès

Avec le Plan de relance mais aussi les diverses incitations tant de l’Europe que de l’Etat, ou des Régions, le secteur de l’industrie reprend force et vigueur. Les enjeux sont de taille : relocaliser les productions industrielles les plus stratégiques; diminuer l’empreinte carbone des produits; assurer la transition écologique, énergétique et environnementale de l’industrie, mais aussi fournir en équipements vertueux les autres secteurs économiques (transport, construction, énergie, agriculture...).

Pour réussir le regain de l’activité industrielle, comment aider les entreprises locales pour recruter les compétences dont elles ont besoin face aux pénuries de main d’œuvre ? Comment notre territoire peut-il mieux se mobiliser pour orienter et accompagner vers les emplois les demandeurs d’emploi ou les jeunes en formation ?

Comment faire de la réindustrialisation une opportunité pour développer l’économie du territoire mais aussi diminuer le chômage des actifs du territoire d’un côté et accueillir des personnes qualifiées venant des autres régions ?

Venez débattre avec nos témoins, acteurs engagés dans la réindustrialisation de notre territoire :

Marc Balussaud (pdg de BSE Electronique) ; André Billardon (ancien ministre, maire honoraire du Creusot) ; Sascha Kettler (directeur du site industriel Michelin Blanzy) ; Sandrine Lonak (Directrice commerciale et marketing BSE, ambassadrice French Fab) ; Laetitia Sergi (cadre de l’industrie) ; Dominique Sonival (responsable de la formation technologique et professionnelle Lycée Léon Blum du Creusot)

Contacts : Danielle PICARD 06 07 61 91 34 - Michel SUCHAUT 06 09 93 06 69 - Hugues JURICIC 07 86 46 34 69 Sur inscription au lien suivant : https://forms.gle/F2Y8pd3fVL7678ha8