N’DIAYE, ATTAL, OUDEA-CASTERA, BELLOUBET : quatre ministres et moins de neuf mois pour accoucher de MENSONGES !

Gabriel Attal, encore ministre de l’É ducation Nationale, avait affirme , pas plus tard que le 21 decembre 2023, qu’il n’y aurait aucune suppression de postes dans le second degre a# la rentree 2024. Mieux il annonçait la creation de nouveaux postes, « une premie#re depuis 2017 ». Son epheme#re successeure, Amelie OUDÉA-CASTÉRA, qui ne fut pas a# un mensonge pre#s, s’empressa de confirmer la bonne nouvelle !

Mais voila# les chiffres, les vrais, viennent de tomber : un communique de l'Intersyndicale 71 indique qu'il est question de 60 fermetures de postes de professeurs dans le second degré (colle#ges, lycees generaux, technologiques ou professionnels) sur l’Academie de Dijon et 98 suppressions de postes dans le premier degré (ecoles maternelles et elementaires), dont 24 pour la Saône-et-Loire.

158 suppressions d’emplois par le me>me employeur, c’est ce qu’on appelle generalement un « plan social » !

Nous, à la France Insoumise, nous appelons ça la casse de l’école publique !

Rappelons que la rentree 2023 a vu deja# la suppression de 2100 emplois d’enseignantes et d’enseignants en France et que le total est de plus de 8000 postes supprimes depuis 2017 !

Ajoutons a# cela les fermetures de classes : 41 annoncees dans les ecoles du departement et 6 autres encore possible, un grand nombre d’entre elles se trouvant dans des communes rurales qui risquent de perdre encore un peu de leur vitalite. Après les déserts médicaux, déjà les déserts scolaires ?

Ces chiffres signent le peu de cas qu’Émmanuel Macron fait de l’ecole, erigee pourtant en priorite presidentielle et designee comme « la me#re des batailles » par G. Attal ! HYPOCRISIÉ !

La France Insoumise dans son Plan Ruralité devoile en decembre 2023 s’oppose nettement a# ces mesures et defend le maintien d’ecoles et de classes dans les territoires ruraux qu’il est urgent de revitaliser.



La situation n’est pas meilleure dans les collèges et lycées : suppression d’heures qui entraî>nent des suppressions de classes et donc des classes restantes surchargees (plus de 30 en colle#ge, plus de 35 en lycee general et technologique). Comment prendre en charge les ele#ves et tenir compte de leurs besoins dans ces conditions ?

Dans son livret thématique « Éducation », la France Insoumise propose de mettre les moyens necessaires pour parvenir en cinq ans a# des classes de 19 ele#ves en moyenne pour rejoindre le niveau moyen actuel des pays de l’OCDÉ ou# la France joue les mauvaises ele#ves.

La France insoumise 71 condamne donc cette nouvelle dégradation du service public d’Éducation. Pilier essentiel dans la construction du futur citoyen et dans la consolidation des principes de notre Republique, nous voulons reconstruire une ecole de l’egalite et de l’emancipation. L’ensemble de la communaute educative, enseignants et parents, refuse ces suppressions de classes et soutient des propositions e quivalentes aux no> tres pour une e cole accessible a# tous les enfants, quelle que soit leur ville, leur village ou leur quartier.

La France Insoumise de Saône et Loire