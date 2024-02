Collecte de sang mercredi 21 février à Givry, Colette Cavard présidente de l’association a fait son 100ème don.

Il y avait affluence ce mercredi matin à la salle des fêtes de Givry pour cette première collecte de l’année 2024.

Au fur et à mesure des collectes, le nombre de dons augmente pour un jour arriver à 100. Un chiffre important dans la vie d’un donneur car avec lui, cela montre l’engagement de la personne pour le don de sang bénévole.

Ce mercredi 21 février 2024, Colette Cavard, présidente de l’amicale pour le don de sang de Givry, a effectué son 100ème don.

Colette a commencé à donner en 1985 à Givry, Givry qu’elle ne quittera plus. Elle deviendra membre de l’amicale en 1998 et prendra la présidence en 2013, poste qu’elle tient à merveille, elle a le don de fédérer, de rassembler ses troupes, selon des proches de l’amicale. Lors de la dernière collecte de l’année 2024, elle fera son dernier don. Info-Chalon vous en parlera en fin d’année, en attendant, bravo Colette pour tous ces dons qui ont certainement contribué à sauver des vies.

89 donneurs avec 4 nouveaux dont Alain Garbuio jeune retraité de 65 ans qui a fait le premier pas pour donner son sang. « Ayant été en déplacement durant tout le temps de mon activité professionnelle, il m’était difficile de pouvoir donner. Mais là, nous avons vu dans les médias locaux qu’il y avait une collecte à Givry, alors je me suis inscrit, je suis en retraite et j’ai plus le temps » nous dira-t-il.

Comme lui, 3 autres personnes sont venues pour la première fois faire ce geste qui permet de sauver des vies en donnant son sang.

L’EFS, lors de la collecte, a fait la promotion pour le don de plasma dont de nombreux donneurs ignorent le besoin et le principe de collecte. Faire de la sensibilisation auprès des donneurs c’est important mais attirer de nouveaux donneurs reste indispensable.

Comme pour toutes les collectes, les bénévoles étaient présents pour accueillir les donneurs, pour leur servir la collation après le prélèvement. Gaufres et bugnes le matin et ensuite à l’heure du repas de midi assiette de tripes/pommes de terre.

Colette Cavard, présidente et les bénévoles de l’amicale tiennent à remercier le magasin Colruyt de Givry qui leur a offert le pain.

La prochaine collecte à Givry, c’est le mercredi matin 17 avril 2024, date à noter dans vos agendas.

C.Cléaux