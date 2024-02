L' au-Bey-rge" à Bey ne rouvrira pas... Le bel hommage à Fanfan et Kiki

L' au-Bey-rge" à Bey ne rouvrira pas... Françoise et Christian nous ont quittés à quelques jours d'intervalles laissant leurs nombreux amis ou clients stupéfaits, dans la peine et le chagrin.

Tenanciers du bar "le Dumorey" dans la galerie marchande de Carrefour Sud de 1991 à 2012 , Françoise en cuisine, Christian au bar et aux jeux, il faisait bon refaire le monde entre amis dans ce lieu où la convivialité et l'amitié n'étaient pas un vain mot.

Fidèle fan de l'Elan, Christian avait sa place réservée en tribune supporter depuis la maison des sports et avait les yeux qui brillaient lorsque l'on se remémorait l'épopée de Varsovie entre amis.

Fidèles également en amitié lors de parties de pêche mémorables au bord du Doubs .

La page du "Dumorey" tournée, ils redonnèrent vie à " l'au-Bey-rge" à Bey où ils résidaient également.

Malheureusement, les problèmes de santé se faisant, il devenait de plus en plus difficile de mener de front leur activité.

L'année 2023 n'épargna ni l'un ni l'autre au grand dam de leur fille chérie , leur gendre et leurs 2 adorables petites filles.

Ils laisseront un grand vide chez leurs innombrables clients et amis qui garderont tous une anecdote, un éclat de rire ou un souvenir dans un coin de leur tête.

Adieu Fanfan et Kiki...

Hervé. M