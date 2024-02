CARNET ROSE - Bienvenue à Léonie

Léonie DAVENTURE est née le 14 février à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le deuxième enfant après Aurore, 3 ans et demi, d'Anaëlle et Valentin DAVENTURE. La maman est chef de projet e-santé et le papa est cadre technique à la ligue de Rugby de Bourgogne Franche Comté. La petite famille réside à Chassey-le-Camp. Nos félicitations aux parents et meilleurs voeux au bébé !