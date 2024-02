Le Colisée de Chalon sur la route des championnats du monde de X-Trial

La saison 2024 du Championnat du Monde de X-Trial, qui a débuté à Barcelone et qui se terminera le 16 novembre à Pampelune, passe par le Colisée de Chalon, pour la 2e année. Les explications d'info-chalon.com.

Les premières places se sont envolées comme une volée de moineaux pour les fêtes de fin d'année. C'est dire que vous avez intérêt à ne pas attendre la dernière minute si vous souhaitez assister à cette phase du championnat du monde de X-Trial. La fine fleur sportive de cette discipline aura rendez-vous à Chalon sur Saône, dans l'enceinte du Colisée, le 15 mars prochain. Des pilotes Italiens, Espagnols mais aussi anglais ou australiens auront les honneurs du public chalonnais.

3752 places.... pas une de plus !

C'est sans doute la plus petite jauge de ce championnat du monde qui passe par Barcelone, Nice, Andorre, Pampelune et peut-être une étape en Estonie. Le comité des foires de Chalon sur Saône n'est pas un novice dans ce type d'événement, organisant pendant une dizaine d'années, le trial indoor qui se voulait purement démonstratif. Avec l'arrivée de Bernard Estripeau, figure incontournable de la discipline à l'échelle mondiale, l'étape chalonnaise a pris une toute autre dimension, devenant une étape majeure dans la course au titre mondial.

Un événement exceptionnel

En fidèle des fidèles, le Moto Club de Demigny sera encore de la partie cette année, avec la mobilisation de plusieurs dizaines de bénévoles dans l'organisation de l'événement. Les 8 meilleurs pilotes mondiaux se poseront sur les bords de Saône le temps de la soirée. Bernard Maréchal, Président du Comité des foires de Chalon sur Saône a rappelé que le rendez-vous ne pouvait se faire sans les partenaires historiques que sont Mr Store, Royal Piscines, Pôle Moto, ACM Motos, Fanor, Transports Becker, Nexans, SRC Juillot, Latitude Vins, Hôtel Kyriad, Axa Mathieu et Associés, AChalon Evénements, Meursault Location, Pessin Location, Sotranet, Atout Réception, Bicbo, Elan Chalon, Jacquard Traiteur, SETP, Equip Evenements, Perfect Live sans oublier la ville de Chalon, le Grand Chalon, le département de Saône et Loire et la région Bourgogne-Franche Comté.

Ouverture des portes à 18H30 - Présentation des pilotes 20H - fin du 1er tour et entracte vers 21h - Podium final vers 22H50.

Billetterie

Laurent Guillaumé