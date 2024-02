BOURGOGNE - Vente des livres jeunesses à 1 euro ce samedi dans les magasins Cultura

Ce samedi 24 février, l'enseigne Cultura réitère sa grande vente de livres jeunesse à 1€ pour favoriser l'accès des plus jeunes à la lecture, en partenariat avec l'éditeur associatif Lire C’est Partir. Plusieurs centaines de milliers de livres seront mis en vente au prix unique de 1 € dans les magasins de France métropolitaine. Des classiques aux romans en passant par des albums, 40 nouveaux titres seront proposés dès 2 ans et jusqu’au collège.



Comment réussir à vendre un livre neuf de qualité à ce prix si bas ? C’est grâce au formidable travail de l’éditeur associatif Lire C’est Partir qui, avec des tirages importants et un catalogue resserré et réfléchi, parvient à proposer un prix accessible à tous. En revanche, aucune économie n’est réalisée sur l’exigence et la rémunération des auteurs et illustrateurs, la qualité du papier et de l’impression qui est réalisée en France.



Un engagement qui résonne avec la mission de la marque majeure des activités culturelles et artistiques : faire vivre et aimer la culture !