Aujourd’hui, 24 février : Journée internationale des serveurs et serveuses de bar !

Vous accueillir, prendre vos commandes, vous servir le plus rapidement possible sans renverser le plateau ; apporter-remporter, garnir-desservir, le tout en slalomant entre les tables… avouez que c’est du sport !

Travailler en équipes et au contact de la clientèle au sein de cafés, bars, brasseries, établissements hôteliers, établissements de nuit ou de jeux ; en horaires fractionnés, fins de semaine, jours fériés ou de nuit… Imaginez toutes les compétences qu’on y développe !

Boostez votre candidature avec une "expérience en bar"

Vu dans la newsletter Komando : « Travailler dans un bar permet d’améliorer sa capacité à communiquer, à résoudre des problèmes et à travailler en équipe. Or ce sont justement les compétences les plus recherchées par les entreprises selon un rapport de Linkedin. La marque [Heineken, le 2e groupe mondial de brasserie] estime que toutes les entreprises auraient intérêt à valoriser des candidats qui ont eu des expériences dans des bars : un employé capable de gérer un happy hour du vendredi soir peut tout gérer ».

Le saviez-vous ?

La populaire « course des garçons de café » – née à Paris en 1914 – est remise au goût du jour à Paris en 2024. Cette épreuve, rebaptisée « La Course des cafés », se déroulera à l’aube des Jeux olympiques et paralympiques. Elle verra s’affronter 200 serveuses et serveurs. Les coureuses et coureurs s’élanceront sur un parcours de 2 kilomètres en plein cœur du Paris historique et commerçant.

Par Nathalie DUNAND

