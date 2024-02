Mercurey - Apogée des festivités pour les 100 ans de l'appellation les 8 et 9 mars

« Dans une bouteille de vin, il y a plus de philosophie que dans tous les livres » relatait Louis Pasteur. C’est l’état d’esprit qui a animé l’ODG Mercurey (Organisme de défense et de gestion), organisateur des festivités, et résumé par Amaury Devillard, président de l’ODG. « Cette célébration n’est pas seulement la fête des vignerons, c’est celle également de l’appellation et du village. Nous avons voulu rassembler trois générations autour de partage sur la viticulture vieille de 100 ans mais aussi celle de demain. »

Le temps passe et la renommée de Mercurey continue de briller, affirmant sa place dans le panorama des vins de Bourgogne « c’est la plus grande appellation en pinot noir de la Côte chalonnaise et de la Bourgogne ».

Depuis 1923, les vignobles de Mercurey établis sur les communes de Mercurey et Saint-Martin-sous-Montaigu produisent des vins d'une qualité remarquable, témoignant du savoir-faire des vignerons locaux. « Cet anniversaire marque un siècle de vinification remarquable, mais aussi une histoire humaine riche en passion, en innovation et en dévouement pour préserver l'héritage viticole de la région et le faire évoluer », confie Roelof Ligtmans, vigneron de Mercurey et responsable de l'organisation.



Un festin d'exception pour clore en beauté

Pour marquer ce centenaire, une série d'événements a été soigneusement planifiée tout au long de cette année anniversaire 2023-2024 afin d'atteindre le plus grand nombre de participants possible. Après une célébration officielle en mai dernier et une grande fête populaire en juillet, les organisateurs réservent le meilleur pour la fin avec un programme d'exception. Le vendredi 8 mars sera le point culminant de ces célébrations avec un dîner de gala prestigieux. Les 350 convives auront le privilège de participer à un dîner à quatre mains, noté cinq étoiles, préparé par les chefs renommés Eric Pras du restaurant Lameloise*** à Chagny et Cédric Burtin de L’Amaryllis** à Saint-Rémy. L'Orangerie du Domaine de l’Abbaye de Maizières fournira le cadre idéal pour cette expérience culinaire inoubliable. Le menu, soigneusement élaboré par ces maîtres de la gastronomie, sera accompagné d'une sélection raffinée de huit vins de Mercurey, mettant en valeur toute la richesse et la diversité de cette appellation. « Nous allons jouer à guichet fermé, se réjouit d’avance Amaury Devillard. C’est une appellation qui donne envie et qui rassemble. Nous avons élaboré le menu pour un accord parfait entre mets et vins. Les vins ont été sélectionnés à l’aveugle par un comité. » Ces propos soulignent les évolutions qualitatives remarquables observées au sein de l'appellation au cours des 25 dernières années. Cela a été rendu possible grâce à une évolution des pratiques viticoles, portée par un esprit de collaboration et de cohésion parmi la majorité des vignerons. « Ces derniers ont consenti des efforts considérables dans les travaux de la vigne, l'élevage et la mise en bouteille, résultant de l'impact d'investissements majeurs dans les cuveries. Cette harmonisation des vins de Mercurey découle également des échanges d'expérience, du soutien technique en matière de traitement et d'élevage, ainsi que des conseils prodigués par la commission technique de l'ODG Mercurey. Cette démarche a permis de maintenir un rapport qualité/prix raisonnable, contribuant ainsi à placer les vins de l'appellation sur les tables les plus prestigieuses à travers le monde. Cette prospérité est illustrée par la production annuelle de 3,5 millions de bouteilles, témoignant de la vitalité économique du marché des vins de Mercurey. »



Dégustations pour explorer la palette de Mercurey

La journée du samedi 9 mars promet une véritable aventure gustative avec une dégustation exceptionnelle de cent vins de Mercurey, offerte au public à la salle des fêtes de 10 h à 16 h, au tarif de 10 € incluant un verre collector du centenaire. Roelof Ligtmans explique que ces dégustations de différents millésimes offriront une opportunité unique de découvrir la diversité des terroirs de Mercurey. « L’appellation ne se limite pas à un seul style, mais offre une multitude d'expressions. en raison de ses orientations et expositions variées, ainsi que de ses 11 familles de sols distinctes. C'est une expérience à vivre pour tout amateur de vin en quête de découverte et d'exploration gustative. » Un espace réservé aux "vieux millésimes" comblera également les connaisseurs en offrant l'opportunité de déguster des vins d'exception.

De 16 h à 17 h 15, l'historien Gilles Platret, maire de Chalon, animera une conférence sur l'origine et l'histoire de l'appellation Mercurey. Ce rendez-vous culturel se déroulera dans l'église de Touches, offrant un cadre à la fois solennel et inspirant.

Ce programme d'exception promet de marquer les esprits et de rendre hommage à la richesse et à la diversité de l'appellation Mercurey.

Jeannette Monarchi

Pour de plus amples détails sur cet événement, consultez le site de l’ODG Mercurey. Les réservations pour le dîner de gala du vendredi soir se clôturent ce lundi.