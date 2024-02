Au cœur de la 103e édition du Carnaval de Chalon-sur-Saône

Chars, plus de 600 goniôts … Le Carnaval 2024 comme si vous y étiez. Le photoreportage info-chalon.com !

Pour le défilé de la 103ème édition du carnaval de Chalon-sur-Saône, suite à une météo annoncée comme orageuse, c’est un parcours modifié et un horaire avancé (14 heures au lieu de 14 heures 30) qui a été proposé au public venu très nombreux.

Une nouvelle fois ce défilé organisé par la Confrérie Royale Gôniotique et le Comité des fêtes le défilé 2024 a connu un réel succès.

De la rue Michelet pour s’acheminer rue Général Leclerc et place de l’Hôtel de Ville, les chars et les nombreux gôniots ont escorté sa Majesté Cabache et son épouse la Reine Moutelle, place de la Mairie pour le rondo final.

Comme d’habitude, les rues de Chalon étaient bondées faisant de ce défilé de cette 103ème édition, une vraie réussite.

Clin d’œil sur les groupes qui se sont succedés avec le photoreportage info-chalon.com

Show Marching Band & Concertband Flora Band - Pays-Bas,

Cabache est jeté dans la foule

Le char de sa majesté,

L'équipe de Stars Wars où le côté obscur de la farce!

Mascalson

Le groupe carnavalesque de Saint Pierre de Chandieu

Iznik Municipality Mehter Band - Turquie

Le groupe Les enfan'tastik

Les danseuses du groupe de l'Orchestra of 194 Land Forces - Bulgarie

Orchestra of 194 Land Forces - Bulgarie

Le char du dragon

Les poulets de Bresse et les Jeux Olympiques

La troupe de l'Espace!

Le groupe Woldatie,

Un nouveau char,

Le groupe Unidos de Batista

Le groupe Comi-sioux

Astérix et Obélix au pays bressan

un autre char

La Banda Despérados,

Le Groupe K-Dance

Les gôniots 'La pénurie de patate'

Country passion Gergy

Gôniots 'Aux portes de l'enfer'

Balllet Opera Ontinyent – Espagne

Char de carnaval

L'orchestre de la 'Vaillante' de Chalon-sur-Saône,

Le groupe des fleurs sauvages

Les reines des quartiers et environs de Chalon

Orchestre des Carabiniers du Ministère de l'Intérieur - Moldavie

Les Reines du Carnaval de chalon de gauche à droite : Tatiana Millot, 1ère Vice Reine du carnaval de Chalon, Jade André , Reine du carnaval de Chalon, Emma Beaufils, 2e Vice Reine du carnaval de Chalon

J.P.B