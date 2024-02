Retour en images sur la deuxième journée du Salon du Bien-Être de Champforgeuil

Dimanche dernier, dans les allées fréquentées de la Salle des Fêtes Pierre Châtelet, les curieux déambulaient à la découverte des lieux, des exposants et des pratiques. Retour en images avec Info Chalon.

Ouverte pendant deux journées à la Salle des Fêtes Pierre Châtelet de Champforgeuil de de 10 heures à 18 heures, la 1ère édition du Salon du Bien-Être est dédiée à la santé au naturel et aux soins les plus puissants.

Au programme, une vingtaine d'exposants dont Steve Bailly de Terra Nova Minéraux, Nathalie Boulbon (libération émotionnelle et énergétique), Sébastien Caire de Au Trésor Énergétique, Emmanuel Fournier de Géozome, Sylvie Meunier (runelore) et Sylvain Ribier de Au Cœur de Soi (massage vibratoire aux bols tibétains, reikin reiki animalier et soins chamaniques).

Pratique

Salon du bien-être ce dimanche 18 février 2024, de 10 heures à 18 heures à la Salle des fêtes Pierre Châtelet de Champforgeuil, 2 Rue Charles Lemaux. Entrée gratuite. Buvette et petite restauration sur place. Contact : Sabrina Caire, 06 35 45 48 21.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati