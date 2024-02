Le Challenge René Beche remis au club de rugby féminin Les Coquelicots

Tous les ans le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, du Sport et de l’Engagement Associatif choisi un club ou un sportif méritant pour ses résultats , dans la ville ou a lieu l’’assemblée générale, se voit attribué le Challenge René Bèche, un ancien Président du Comité Départemental 71.

Cette année le Trophée a été remis, sur proposition de Thierry Thévenet, président de l’Office Municipal des Sports de Chalon sur Saône auprès du Président de CDMJSEA 71, Gérard Tollard, et des mains du maire de Chalon sur Saône, Gilles Platret, le challenge a été remis au club de rugby féminin les Coquelicots.

Le club de rugby au féminin du Chalonnais, ouvert sur des jeunes féminines de catégories U15; U18 et Seniors, mais aussi au rugby Touché. Un club qui brille par ses résultats dans les diverses catégories mais aussi bien ancré dans le milieu scolaire. Ce dont le maire Gilles Platret a tenu a faire remarquer en confirmant la nécessité de faire du sport pour être bien dans sa tête et dans son corps.

Le club était représenté par sa présidente Colette Desfêtes; de Jacky Desfêtes, chargé de la réception; de René Garel et Mathieu Berthouze éducateurs; Frédérique Terrien et Adriana Bon, joueuses Seniors et Clarysse Terrien Berthouze, joueuse en U15.

JC Reynaud