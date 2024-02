AVIS DE DECES - Madame Bernadette FRANCK née GADON

CHALON-SUR-SAÔNE



Martial FRANCK, son époux ;

Renée et Bernard BIGEARD, Yolande et Gérard BRISMONTIER, André FRANCK, Christian MERCIER ses sœurs et ses beaux-frères ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Bernadette FRANCK

née GADON

survenu le 22 février 2024,

à l'âge de 84 ans.

La cérémonie sera célébrée jeudi 29 février 2024, à

15 heures, en la salle de cérémonies, 115, avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône.

Ni fleurs, ni plaques.

Bernadette repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.