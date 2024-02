AVIS DE DECES - Monsieur Pierre REGNAULT

SAINT-RÉMY



Dominique, son épouse ;

Antoine et Francis, ses fils ;

Juliette et Laurence, ses belles filles ;

Timothée, Agathe, Salomé et Victor, ses petits enfants ;

Françoise, Bernard, Hervé, ses frères et sœurs, et leurs conjoints ;

Sylvie, Jean-Pierre, ses beau-frère et belle-sœur, et leurs conjoints ;

ses neveux et nièces ;

les familles REGNAULT, GELIN et GÉNIEUX,

vous font part du décès de

Monsieur Pierre REGNAULT

survenu le 22 février 2024 à l'âge de 75 ans.

La cérémonie d'adieu aura lieu le vendredi 1er mars à 10 heures, en l'église Sainte Thérèse à Saint-Rémy, suivie de son inhumation.

Fleurs naturelles seulement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.