Le club canin de Châtenoy le Royal a tenu son assemblée générale le vendredi 16 février à la salle Rameau.

Le club canin (ESCCR) tenait son AG vendredi 16 février à la salle Rameau de Châtenoy le Royal. L’association compte 40 adhérents. Une grande partie des adhérents vient à l’école du chiot et à l’éducation dont les cours sont assurés par des moniteurs ayant reçu une formation spécifique. Après avoir éduqué leur animal de compagnie, les adhérents ont la possibilité de continuer une discipline proposée par le club, obéissance, agility, …

Une vingtaine de membres du club canin était présente à l'assemblée générale ce vendredi soir.

Le président Didier Gagnaire a présenté son rapport moral. Il a remercié particulièrement, pour son soutien sans faille, la mairie représentée à cette AG par Henri Lombard et Pascale Lepers, adjoints à la municipalité. Il en a fait de même en direction des membres du Comité et des éducateurs.

Il a donné parmi les informations importantes, l’annonce de la démission de la responsable de la section attelage, Aurore Métrop, et la fermeture de la section attelage.

Les adhérents pratiquant une discipline canine font parfois des concours, les résultats ont été donnés lors de cet AG par Fabien Boez, responsable obéissance et agility et Didier Gagnaire.

Après le rapport moral du président, le trésorier a présenté les comptes de l’association. L’ESCCR a une situation financière saine et elle est une des rares associations à ne pas demander de subventions.

Lors de cette AG, le club a proposé et présenté une modification de son règlement intérieur, la lecture a été faite par le secrétaire devant la vingtaine de membres présents.

Deux nouveaux adhérents ont été cooptés pour entrer dans le CA du club. Il s’agit de Hervé Darnand et Laurent Cartier. Leur motivation pour s’être présentés, ils veulent être encore plus impliqués dans la vie du club et apporter leurs connaissances pour aider à la maintenance du club.

Henri Lombard, adjoint aux sports, a fait part du regret de la municipalité de ne plus avoir de concours d’attelage avec le dimanche après-midi la présentation des attelages en tenues d’époque qui était très appréciée des habitants. Il a parlé aussi de l’autofinancement du club et de l’aide matériel que la municipalité pouvait leur apporter.

La séance a été levée et tous se sont retrouvés autour du buffet pour le moment convivial.

C.Cléaux