AVIS DE DECES - Madame Georgette GAUDEAU née CHAUMATTE

SAINT-GERVAIS-EN-VALLIÈRE - SAINT-RÉMY - SAINT-LOUP-GÉANGES - VIGNOLES



Roger Gaudeau et Eliane,

Alain et Jeannette Gaudeau,

Michel Gaudeau et Isabelle,

ses enfants ;

Céline, Aurélie, Anne-Sophie, Victor, ses petits-enfants ;

Batiste, Marilou, Louane, Enzo, Corentin et Guilia,

ses arrière-petits-enfants ;

son beau-frère,

ses belles-sœurs ;

ses neveux et nièces,

cousins et cousines,

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Georgette GAUDEAU

née CHAUMATTE

survenu le 24 février 2024,

à 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 février 2024 à 14h30 en l'église de Saint-Gervais-en-Vallière.

Georgette repose à la chambre funéraire à Saint-Martin-en-Bresse.

La famille remercie le personnel soignant et son médecin traitant.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.