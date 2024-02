SALON AGRICULTURE - Martin Cottet, apprenti au CIFA de Mercurey, décroche le titre de meilleure jeune boucher de France

Organisé par la filière Élevage et Viande, à l’occasion de la 60ème édition du Salon International de l’Agriculture, le Concours des Jeunes Bouchers a distingué, sous le regard d’un jury de professionnels, d’un Meilleur Ouvrier de France, et des visiteurs, Martin Cottet, parmi les meilleurs apprentis bouchers de nos régions, qui a défendu le savoir-faire et la passion d’un métier exigeant et engagé.

Agé de 19 ans, ce jeune passionné est actuellement élève au CFA de MERCUREY. Le concours a été l’occasion pour lui de mettre en avant son savoir-faire, la précision et la technicité des gestes acquis dans le cadre de sa formation.