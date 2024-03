Séance Ciné Relax le samedi 9 mars avec «Tombés du camion»

Une nouvelle séance de cinéma inclusive est proposée avec la projection de «Tombés du camion», un sujet de société sensible et complexe explorant les thèmes de l'identité, de la famille et de la solidarité avec Patrick Timsit et Valérie Bonneton, le samedi 9 mars 2024 à 14 heures, au Mégarama Chalon. Plus de détails avec Info Chalon.

Les séances Ciné Relax se poursuivent au Mégarama Chalon. Elles ont lieu une fois par mois. Ainsi, le samedi 9 mars 2024, à 14 heures, le film «Tombés du camion», un sujet de société sensible et complexe explorant les thèmes de l'identité, de la famille et de la solidarité avec Patrick Timsit et Valérie Bonneton, sera accessible au plus grand nombre.

Des séances à vivre à son rythme

En effet, ces séances sont adaptées à tous. Elles permettent aux personnes porteuses de handicap et sans handicap de vivre le cinéma ensemble, selon leurs besoins : on peut se lever, exprimer ses émotions, sortir et revenir en salle selon son rythme.

Heureuse de retrouver à nouveau, l'équipe de bénévoles de Ciné Relax Chalon-sur-Saône sera présente pour accueillir, guider et accompagner le public.

Un sujet de société sensible et complexe

Synopsis : Lorsque son chalutier tombe en panne, Stan, vieux marin bourru, peine à trouver sa place sur la terre ferme. Françoise, sa femme, et ses deux fils gendarmes, ont l'habitude de son mauvais caractère et de ses petites embrouilles, mais ses ennuis prennent une autre ampleur quand il rentre à la maison avec Bahman, 10 ans, trouvé dans un carton volé...

Avec Patrick Timsit, Valérie Bonneton, Saaden Sada Balius, Sébastien Chassagne, Jules Garreau, Karim Barras, Mélanie Doutey et Samir Guesmi.

Tarif unique : 6 euros pour tous.

À noter également que les personnes en fauteuil roulant doivent avertir l'équipe de leur venue par mail ([email protected] ) ou par téléphone au 03.85.46.00.96.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati