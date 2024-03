Mars bleu : un mois pour promouvoir le dépistage du cancer colorectal

Tout au long du mois de mars, le service Santé et Handicap du Grand Chalon et ses partenaires se mobilisent pour sensibiliser le grand public et encourager le dépistage du cancer du côlon.

Le cancer colorectal touche tous les ans 43 000 nouvelles personnes en France et en tue 18 000. Il touche autant les femmes que les hommes : 2e cancer mortel chez la femme après le cancer du sein, et 3e mortel chez l’homme après le cancer de la prostate et du poumon. Pris à temps, le cancer du côlon peut être guéri dans 9 cas sur 10.

Un cancer évitable

Plusieurs facteurs de risques modifiables, tous ayant trait au mode de vie (consommation d’alcool, tabagisme, sédentarité, inactivité physique, surpoids et obésité, alimentation avec une consommation faible en fibres, excessive de viande rouge ou de viandes transformées), ont été identifiés : ces cancers sont donc en partie évitables. Le cancer colorectal se développe lentement sans signe avant-coureur. Lorsque les premiers symptômes apparaissent, le cancer est déjà évolué et les chances de guérisons diminuent fortement.

L’Assurance Maladie invite donc tous les deux ans les personnes âgées de 50 à 74 ans à réaliser un test à partir d’un kit de dépistage disponible gratuitement auprès d’un médecin, pharmacien ou directement en ligne.

Le test, très facile à réaliser chez soi, permet de détecter les premières tumeurs bénignes qui pourraient évoluer et devenir cancéreuses.

Le programme Mars bleu au Grand Chalon -

- Mardi 5 mars 2024 : visite d’un colon géant au Centre hospitalier William Morey.

Il sera possible de visiter cette installation prêtée par la Ligue contre le cancer. Gastro-entérologues et médecins de la Ligue informerons les visiteurs. De nombreux stands seront présents dans le Hall de l’Hôpital.

- Jeudi 7 mars 2023 : sur le marché du Stade (rue Alfred Musset, Chalon-sur-Saône), un stand tenu par les infirmières du CSI (centre de santé infirmier du Chalonnais) et l’infirmière du service Santé Handicap permettra d’informer sur l’importance du dépistage. Une diététicienne sera présente pour informer sur les bienfaits d’une alimentation riche en fibres. Le service des sports du Grand Chalon sera également présent pour expliquer les bienfaits de l’activité physique dans la prévention des cancers, ainsi que des associations locales de soutien aux personnes atteintes de cancers.

- Tout au long du mois de mars 2024 : à l’hôpital privé Sainte-Marie, mise en place d’un espace d’information pour sensibiliser patients et visiteurs au dépistage, avec des interventions de professeurs APA (activité physique adaptée) auprès des salariés de l’hôpital sur l’importance de pratiquer une activité physique en prévention.

- Jeudi 14 mars : à l’hôpital privé Sainte-Marie, une « Journée en bleu », ainsi que des interventions de l’Institut de Cancérologie de Bourgogne avec un focus sur la prévention, à destination des patients et du personnel.

Les participants au programme « Mars bleu » au Grand Chalon

- Centre Hospitalier William Morey : 4 Rue Capitaine Drillien, Chalon-sur-Saône. Tél. : 03 85 44 66 88

- Hôpital Privé Sainte Marie : Rue des Sentiers, Chalon-sur-Saône. Tél. : 03 85 47 63 70

- Ligue contre le cancer

- Associations locales de soutien aux personnes malades : Oncosupp, Ailes Aident, Toujours Femme, Corasone)

- Institut de Cancérologie de Bourgogne : Hôpital Privé Sainte Marie

- Centre de Santé Infirmier du Chalonnais

- CRCDC-BFC (Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Bourgogne-Franche-Comté)

- MNH (Mutuelle Nationale des Hospitaliers)

- Grand Chalon : Service Santé et Handicap