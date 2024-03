Incroyables mariages gitans : Un jeune Chalonnais, DJ aux noces de Lora et Gribouille

Des rires et des larmes pour des fêtes d'exception. C'est ce que promet la 5ème saison de l'émission sur TFX à la découverte de trois mariages au sein de la communauté gitane. Plus de détails avec Info Chalon.

Lora et Gribouille ont repéré Liam en octobre 2022 à l'occasion d'un salon du tatouage organisé à Branges par Mick Ink, gérant d’un salon de tatouage à Louhans.

Formé par Mahdi Metlaïne, professeur de musiques actuelles au Conservatoire, le jeune Chalonnais était aux platines tout le week-end et pour les showcases des artistes. Ainsi, il a pu faire la rencontre de Lora Yeniche et Gribouille, les futurs mariés, mais aussi les rappeurs Calbo du groupe Ärsenik et Seth Gueko.

Après leur avoir fait forte impression, c'est donc tout naturellement qu'en aôut 2023, ils contactent Liam pour lui proposer de venir animer leur mariage. Mariage qui aurait lieu un mois plus tard.

Ils lui disent qu'ils ont aimé son attitude et son style musical, et que le jeune Chalonnais méritait d'être mis en avant. Et cerise sur le gâteur, leur mariage sera diffusé l'occasion une émission de TFX, chaîne du groupe TF1, Incroyables mariages gitans.

Ni une ni deux, Liam décide de relever le défi, et a souhaité donner le meilleur de lui-même, histoire d'être à la hauteur de leur attente.

Aussi, le couple et le jeune homme ont mutiplié les discussions téléphoniques afin de se mettre d'accord sur l'ambiance et le déroulement de la soirée.

«Le tournage et le mariage se sont très bien passés, les mariés m'ont dit que c'était exactement ce qu'ils voulaient et que ça ne pouvait pas être mieux. J'ai eu les félicitations des invités et j'ai plein de belles rencontres. On est très loin des stéréotypes sur cette communauté. Je n'ai jamais jamais rencontré des personnes aussi bienveillantes et accueillantes», nous confie Liam, «L'équipe de tournage a été assez discrète, ce qui m'a permis de rester concentré sur ma prestation. C'était une super expérience, et j'ai pu découvrir l'envers du décors d'une émission TV. J'ai hâte de visionner l'émission, même si j'ai quelques appréhensions».

Incroyables mariages gitans : Des rires et des larmes pour des fêtes d'exception, le mercredi 6 mars 2024 à 21 heures 05 sur TFX.

(Photos gracieusement fournies par Nikko NRD)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati