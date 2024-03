Champforgeuil : Mini-olympiades déguisées pour les enfants de la Maison de Loisirs.

Les enfants de la Maison de Loisirs et les tous petits de la Maison Bulle, tous réunis pour la dernière activité de ces vacances de février.

Ils étaient environ 50, petits loups, pitchounes, … et une ado à participer à ces mini-olympiades préparées par Mickaël et ses collègues animateurs et animatrices. Les 8 jeux au programme de l’après-midi se sont déroulés dans la cour de l’école Pagnol.

Les enfants portaient encore leur déguisement de carnaval en cette fin de vacances scolaires de même que les animateurs.

Un petit débriefing et les enfants répartis par groupe, avec un chef choisi parmi les plus grands, devaient passer à tous les jeux. Les jeux étaient sous le couvert d’un animateur ou d’une animatrice. Relais, course aux œufs, mini-baby, course d’obstacles, jeu de mimes, lanceur d’anneaux, course à 3 pattes, bowling, chaque équipe devait noter les scores sur une feuille.

Pas si facile que ça de franchir les obstacles avec un œuf dans une cuillère.

Même les grands ont participé à la course à 3 pattes.

Un bel après-midi jeux pour tous qui s’est terminé par un goûter à la maison de loisirs.

C.Cléaux