Grâce au don du Kiwanis de Chalon, Camille Jusseau pourra s’acheter un fauteuil roulant plus adapté

C’était vendredi soir, au Saint Régis. Toute l’équipe du club Kiwanis chalonnais, présidé cette année par Anne Alexandre, s’est réunie autour de la jeune Camille, ses parents et son compagnon, pour remettre un chèque de 1 000 euros. Une aide destinée à contribuer au financement d’un nouveau fauteuil roulant.

La jeune et rayonnante Camille Jusseau, à peine 20 ans, est atteinte d’une maladie génétique appelée « ataxie de Friedreich ». Cette maladie neurodégénérative s’est développée dans son adolescence, vers l’âge de 15 ans. Les symptômes – troubles de l’équilibre, de la coordination des mouvements, troubles ostéo-articulaires et atteinte cardiaque – sont évolutifs, comme en témoigne la jeune femme : « Cela fait presque deux ans que je suis constamment en fauteuil, car ma marche s’est beaucoup dégradée. J’effectue deux séances de kiné par semaine pour garder un maximum de force dans les jambes et le reste du corps. Je me bats quotidiennement contre tout ça pour garder cette force ».

Et en effet, Camille avance dans la vie, coûte que coûte..Après l’obtention d’un CAP esthétique et 2018, elle enchaîne sur un Bac pro. Elle est actuellement en 2e année de BTS esthétique, option management : « J’aime prendre soin de moi et des autres. Mon rêve serait de travailler en laboratoire sur la formulation des produits esthétiques, ou créer ma propre marque de produits ! »

Bien belle aussi la rencontre d’Anne Alexandre et la jeune Camille, récemment en stage aux Galeries Lafayette. Émue et admirative devant cette jeune battante, la présidente du club Kiwanis et tous les membres décident de l’aider.

En octobre dernier, une soirée concert fut donc organisée avec les célèbres Tontons Zingueurs. Un succès qui a permis de réunir la somme de 1 000 euros pour contribuer à l’achat d’un nouveau fauteuil.

C’est ainsi que David, le chanteur des Tontons Zingueurs et les membres du Kiwanis entouraient Camille, ses parents et son ami ce vendredi. Dans ce moment de partage autour d’une jolie collation, les mots s’échangeaient, comme les sourires et, disons-le, quelques signes d’émotion.

Kiwalis Shaya Chalon (tout savoir sur les événements à venir) : Kiwanis Chalon Shaya

Nathalie DUNAND

[email protected]