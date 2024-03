UI Investissement et la Région Bourgogne-Franche-Comté lancent Cap Création 6 pour soutenir les startups du territoire

Le mercredi 6 mars 2024, Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, accompagnée de Patrick Blasselle et Guillaume Blanchet, Directeurs associés d’UI Investissement, ont dévoilé le lancement du fonds inter-régional Cap Création 6, destiné à soutenir les startups locales. Cette annonce a été faite lors d'un point presse sur l'innovation régionale, tenu dans les locaux de Pixee Medical en présence de Sébastien Henry, Président de cette entreprise.



Cap Création 6, nouveau fonds de capital-risque géré par UI Investissement, succède au fonds Création 5 et apporte des innovations significatives :

- Augmentation du montant final : Cap Création 6 vise une taille cible de 40 millions d'euros, permettant ainsi de financer des projets plus importants et de manière plus massive.

- Périmètre territorial élargi : En plus de la Bourgogne-Franche-Comté, le fonds pourra s'étendre aux régions Centre Val-de-Loire et Grand-Est, élargissant ainsi son impact et sa portée.

- Cible élargie : Cap Création 6 pourra financer des projets en pré-amorçage, offrant ainsi un soutien dès les premières étapes de développement des startups.

- Utilisation des BSA AIR : Cette technique permettra plus de souplesse pour l'investisseur et la société ciblée, favorisant les investissements sur des tickets plus modestes dans des startups au développement précoce.



Cap Création 6 est en cours de souscription et vise à mobiliser à parité des fonds publics et privés. La Région Bourgogne-Franche-Comté s'est déjà engagée à investir 4 millions d'euros dans ce fonds, démontrant ainsi son soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat local.



Cette initiative s'inscrit dans la politique économique régionale définie dans le Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) 2022-2028, qui identifie le soutien aux startups comme un enjeu majeur. En complément de Cap Création 6, la Région a récemment lancé le fonds de co-investissement OSER BFC, doté de 15 millions d'euros, pour soutenir les créations innovantes.



En 2023, l'investissement des fonds régionaux a atteint un niveau record, avec 7,5 millions d'euros injectés dans 12 startups, dont 5,5 millions provenant du fonds Création 5 et 2 millions du fonds OSER BFC. Ces investissements ont permis de générer un effet de levier en fonds propres de près de 20 millions d'euros pour les entreprises concernées.



Parmi les startups soutenues figurent Amoseeds, CellQuest, Cocolis, Essentiel Notaires, Genario, Losanje, MS-Innov, Nauticoncept, Pixee Medical, Sarment et Sintermat, représentant une diversité d'innovations et de secteurs d'activité.



La Région Bourgogne-Franche-Comté, engagée dans une stratégie économique ambitieuse, confirme ainsi son soutien aux startups et à l'innovation, contribuant ainsi au dynamisme économique et à l'emploi sur son territoire.



À propos de la Région Bourgogne-Franche-Comté

La Région Bourgogne-Franche-Comté accorde une importance capitale à l'innovation et à la création d'entreprise, comme le témoigne son Schéma Régional de Développement Économique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII). Elle propose une approche globale du financement des entreprises, combinant interventions directes et outils d'ingénierie financière. Les fonds de capital-risque jouent un rôle clé dans cette stratégie, permettant aux entreprises de consolider leurs fonds propres et d'accéder plus facilement à d'autres financements publics et privés.



À propos d’UI Investissement

UI Investissement, société indépendante spécialisée dans le développement des entreprises françaises non cotées, s'engage depuis plus de 50 ans aux côtés des dirigeants de PME et d'ETI en croissance. Gérant près d'1,5 milliard d'euros d'actifs, UI Investissement accompagne environ 400 dirigeants dans des secteurs essentiels à la société, tels que la santé, l'agro-business ou l'industrie et les services. Les différents fonds gérés par UI Investissement constituent des outils financiers essentiels pour le développement des entreprises du territoire, jouant un rôle crucial dans le soutien à l'innovation et à la croissance économique.