AVIS DE DECES - Madame Sylvie JOLY née BOUILLOT

CHALON-SUR-SAÔNE - FONTAINES - SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL



François JOLY, son époux ;

Romain et Pierre, ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants et l'ensemble de la famille, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Sylvie JOLY

née BOUILLOT

survenu le 5 mars 2024,

à l'âge de 61 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 14 mars 2024, à 10h30, en l'église de Saint-Jean des Vignes à Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.