Pour que l’égalité devienne réelle entre les femmes et les hommes, la Région lance l’édition 2024 du « Printemps de L’égalité » sur le thème de l’égalité professionnelle

Organisé chaque année à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le « Printemps de l’égalité » est une initiative de la Région Bourgogne-Franche-Comté. L’objectif est de valoriser des actions démontrant que l’égalité peut se décliner partout et dans tous les domaines, et d’inciter chacun et chacune à progresser dans son champ d’action et à agir à son niveau.

Pour cette 6e édition, la Région poursuit son fil rouge : celui de l’égalité professionnelle.

Après avoir exploré en 2023 la diversité des orientations afin de favoriser la mixité des métiers, la Région met cette année en lumière des actions qui ancrent progressivement l’égalité, « de l’école à l’entreprise ». Car l’égalité de genre est un continuum qui se tisse dès le plus jeune âge.

Le programme 2024 met en avant des actions ou des événements conduits et/ou financés par la Région et par ses partenaires, en particulier FETE « Femmes Égalité Emploi », la Fédération régionale des Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Bourgogne-Franche-Comté (CIDFF), Halte discriminations et Initiative Doubs Territoire de Belfort.

Le « Printemps de l’égalité » est un événement phare de la politique d’égalité entre les femmes et les hommes créé en 2019 par la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Programme 2024

Mars à juin « Printemps de l’égalité » en Bourgogne-Franche-Comté

13 juin Clôture du « Printemps de l'égalité » 2024

Chaque année, durant tout un trimestre, la Région Bourgogne-Franche-Comté met en valeur des initiatives participant au renforcement de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la déconstruction des stéréotypes.



Mardi 12 mars – 19 h 30 à 22 h 30 Lycée militaire d'Autun - Autun (71)

Ciné-débat

Le débat avec les élèves de terminale, animé par FETE, sera précédé de la projection du film « Les Figures de l'ombre », de Theodore Melfi, sorti en 2016.

Cette adaptation du livre du même nom de Margot Lee Shetterly retrace le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson qui ont contribué aux programmes aéronautiques et spatiaux de la NASA. Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire est restée longtemps méconnue et témoigne de l’invisibilité des femmes dans l’histoire.



Mardi 12 mars – À partir de 14 h 30 Lycée des métiers Vauban – Auxerre (89)

Journée « La cuisine au féminin »

Un événement consacré à la place des femmes dans les métiers de la restauration dans ce lycée qui dispose d’une offre de formation complète - de la 3e au BTS - dans les filières de l'hôtellerie-restauration.

Le lycée Vauban, très engagé dans les solidarités et la lutte contre les discriminations, a reçu le Trophée Égalité Mixité 2019. Il a par exemple baptisé ses trois chambres hôtelières du nom de trois femmes célèbres dans l’Yonne : Adélaïde-Louise d’Eckmühl de Blocqueville, femme de lettres et poétesse (1815-1892), Marie Noël, poétesse auxerroise (1883-1967) et Colette, femme de lettres, actrice et journaliste née à Saint-Sauveur-en-Puisaye (1873 – 1954)



Jeudi 14 mars – 14 h à 16 h 30 Les Valoristes Bourguignons - Champforgeuil (71)

Visite du site

En partenariat avec la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), la Région Bourgogne-Franche-Comté, et le fonds social européen (FSE), FETE mène des actions de soutien aux Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) de Bourgogne-Franche-Comté dans leurs démarches d’égalité et de mixité professionnelles.

L'objectif est d'impulser une culture de l'égalité auprès des équipes permanentes et en insertion et de favoriser l'insertion des femmes dans l'emploi. Dans ce cadre, des ateliers de sensibilisation pour les équipes de salarié·es et des visites sont organisées pour les prescripteurs et les prescriptrices.



21 mars et 4 avril - 5 créneaux de 2 heures

Lycée Luxembourg – Vesoul (70)

Atelier Masculinités

Cet atelier réservé aux garçons leur permettra de questionner les stéréotypes de genre liés aux injonctions à la virilité, de s’impliquer davantage en travaillant au mieux sur les racines des inégalités. Les thématiques de l’égalité entre les femmes et les hommes, des discriminations… seront abordées de manière interactive et ludique.



Jeudi 14 mars

Lycée La Brosse (89)

Journée Égalité

Une matinée consacrée à un ciné-débat en présence de la sénatrice icaunaise Dominique Vérien et d’agricultrices.

Un forum se tiendra l’après-midi.



Jeudi 14 mars à 11h

Boutique Orange, 34 rue Paul Morel à Vesoul (70)

L’inclusion numérique, vecteur d’autonomie des femmes

Les Centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) accompagnent les femmes dans l’apprentissage numérique, notamment les femmes qui ont été victimes de violences. Orange soutient cette action à travers des dons en boutique.

La présidente de la fédération régionale Maryvonne Faillenet-Elvezi, les co-président·es du CIDFF de Haute-Saône, Sylvie Seigneur et Denis Baudet, la directrice du CIDFF de Haute-Saône, Sandrine Clerc-Oberson, et Cyprien Mateos, délégué régional d’Orange remettront les dons collectés en 2023. Seront présentées à cette occasion plusieurs initiatives au profit des femmes bénéficiaires.

Contact : fédération régionale des CIDFF



Vendredi 22 mars – 18 h 30 à 20 h

Latitude 21 - Dijon (21)

Conférence "Les architectes contemporaines"

Après « Les pionnières », sorties de l’ombre lors des Journées du matrimoine en septembre 2023, et la mise à l’honneur des « Battantes » à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes (chaque 25 novembre), cette troisième conférence est l’occasion de partir à la découverte des architectes contemporaines.

Conférence organisée par la Maison de l'architecture de Bourgogne.



