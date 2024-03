Quand la diaspora africaine de Bourgogne Franche-Comté célèbre les femmes

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Comité des Femmes de la Diaspora africaine de Bourgogne Franche-Comté organisait une journée consacrée aux femmes. Plus de détails avec Info Chalon.

Comme on dit en Afrique, «Vous avez les montres, nous avons le temps».

La journée organisée par le Comité des Femmes de la Diaspora africaine de Bourgogne Franche-Comté (DABFC) n'a donc pas dérogé à la règle. Initialement prévue le samedi 9 mars 2024 à 14 heures, au 28 Paul Sabatier, à Crissey, elle a finalement débuté aux alentours de 19 heures.



S'inscrivant dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, cette journée a été introduite par Éricka Noémi et Nathalie Nsele, avec pour thématique La responsabilité des femmes dans la société.

Après cette courte introduction, Gisèle Munoz, la présidente du Comité des Femmes de la Diaspora africaine de Bourgogne Franche-Comté (DABFC), a pris la parole.

Cette dernière a axé son discours sur une volonté des femmes à prendre de plus en plus d'initiatives au sein de la diaspora et à ne pas «lâcher le flambeau».

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati