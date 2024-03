ELAN CHALON - Incroyables Chalonnais... en s'imposant face à l'ASVEL !

Devant son public... c'est un joli cadeau que l'Elan Chalon a réservé ce dimanche après-midi. En s'imposant d'un petit point, dans un match très serré jusqu'au bout... et après une prolongation, Chalon s'impose sur le score de 88 à 87, mené à moins de 7 secondes du terme d'un point... Une délivrance venue d'Antoine Eito. Plus d'infos plus tard...