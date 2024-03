"Halloween au boulodrome municipal"... le coup de gueule du jour

"Eh oui les toiles d'araignée ont pris possession des lieux et cela depuis longtemps déjà ; en effet il n'y a jamais de nettoyage, même pas un coup de karcher en début de saison.

Le jeudi 29 Février avait lieu un concours Vétéran de boules lyonnaises organisé par la Boule St Jean, 24 équipes dont 2 Suisses étaient présentes à cette compétition très bien organisée, une belle réussite avec remise des prix par les élus.

Les Suisses ont dû halluciner quand on sait que la propreté fait partie de l' ADN de leur pays (grosse amende en cas de jet de papier, mégots, chewing gums, sac poubelle...).

Notre boulodrome, haut lieu de la restauration pour la foire est sale ; mais que font les services d"hygiène; soit ils ferment les yeux, soit ils sont aveugles ; il n'y a pas que les toilettes et le bar qui ont été refaits, il y a peu de temps, à inspecter.

Il n'y a qu'a écouter les réflexions des sociétaires (c'est dégueulasse, malpropre et j'en passe).

J'en profite également pour lancer une petite pique concernant les sanitaires du FC Chalon au stade Léo Lagrange qui sont dans un état lamentable (dixit les utilisateurs et moi même, j'assume). Que le club soit en R1ou accède à la N3, ce n'est pas admissible; les gens qui se rendent aux matchs, la plupart chalonnais, méritent in peu plus de respect. L'image de la ville n'en est que ternie pour ces deux enceintes sportives.

Les gens sont pris pour des blaireaux, mais cet animal a de la mémoire et pourrait se réveiller lors des échéances municipales à venir."



Un Chalonnais, sociétaire su boulodrome et fidèle du FC Chalon.