BILLARD CLUB CHALONNAIS – 3 nouveaux champions de Saône et Loire ce week-end

A Chalon/saône, en Régionale 3, Jérôme RICHARD gagne 2 matchs avec une moyenne générale 2.13 et une meilleure série de 21 points (meilleures statistiques du championnat). Grâce à son sang-froid et son incroyable concentration lors de parties serrées et tendues, notre Chalonnais devient champion de Saône et Loire à la Libre Régionale 3.

Toujours à Chalon/saône, mais au jeu des 4 billes en Régionale 2, Mathieu VANDEVOORDE gagne lui aussi deux matchs avec une moyenne générale de 0.99 et une meilleure série de 5 points (meilleures statistiques du championnat). Plus adroit que ses concurrents, il remporte le titre de champion de Saône et Loire alors que Daniel UTIEL finit 4ème avec une moyenne générale de 0.74 et une meilleure série de 4 points.

En Régionale 1, faute d’adversaires de son niveau, notre chalonnais Michel GRANELL obtient le titre de Champion de Saône et Loire au jeu des 4 billes.