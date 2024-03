Un grand merci aux organisateurs du Festival Chefs Op’ !

La 6ème édition du Festival Chefs Op’ en lumière s’est achevée dimanche soir après une semaine riche en événements, rencontres et projections de films. Chefs opérateurs, réalisateurs et critiques de cinéma se sont succédé à l’Espace des Arts et au Mégarama pour notre plus grand plaisir.

Les Masters Class nous ont permis de rencontrer des chefs opérateurs de renom qui nous ont renseignés sur leur rôle et leur travail sur un tournage.

Les films présentés au cours de la semaine, beaucoup d’avant premières mais aussi des films anciens restaurés, nous ont questionnés, émus, intrigués, captivés, bousculés, amusés … mais n’ ont jamais laissés indifférents.

Et quel plaisir de se retrouver dans des salles de projection bien remplies et fréquentées par des spectateurs de tous âges. En effet tout au long de la semaine, de nombreux collégiens, lycéens et étudiants ont assisté, accompagnés de leurs enseignants, aux projections et diverses animations proposées.

Chalon, berceau de la photographie, doit s’enorgueillir de la tenue d’un tel festival qui met en lumière les Chefs Opérateurs et qui est unique en son genre en France.



Il convient d’adresser un grand merci à Jannick Leconte et à toute l’équipe de bénévoles qui oeuvre à ses côtés, en amont pour préparer le festival, et durant toute la semaine pour nous accueillir.

Vivement la 7ème édition !!



Une cinéphile chalonnaise