L'ASMM Mellecey-Mercurey lauréat national de la Fédération Française de Football

L’AS MELLECEY MERCUREY, lauréat national du CHALLENGE TELETHONFOOT FFF 2023. Pour la 9ème année, la FFF s’engage aux côtés de l’AFM-TELETHON comme partenaire officiel. Pour l'édition 2023 (du 8 et 9 décembre) c’était l’occasion d’illustrer les valeurs citoyennes et solidaires essentielles pour les acteurs du football, à travers des animations locales proposées par les clubs, districts et ligues.

Cette mobilisation a permis de collecter plus de 939000€ sur les 8 premières éditions. Afin de valoriser l’implication des clubs, un jury national a élu 3 clubs pour leur permettre de passer une « Journée de rêve », le Lundi 1er Avril au Centre National du Football de CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES. Parmi les récipiendaires, le club de l’ AS MELLECEY MERCUREY a été primé et fera donc partie de cette journée inoubliable pour la délégation locale de 20 personnes (17 joueurs + 3 accompagnateurs). Félicitations à notre club départemental pour cette récompense et souhaitons-leur de passer « une journée de rêve » à Clairefontaine auprès des joueuses de l’équipe de France