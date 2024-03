AVIS DE DECES - Monsieur René LEBEAU

ALUZE



Marcelle LEBEAU, son épouse ;

ses sœurs et frères ;

ses belles-sœurs et beaux-frères ;

ses nièces et neveux ;

ses cousines et cousins ;

les familles LEBEAU-THEVENOT,

vous font part du décès de

Monsieur René LEBEAU

Ancien combattant d'Algérie

survenu le 12 mars 2024

dans sa 85e année.

La cérémonie sera célébrée le lundi 18 mars 2024 à 10h30 en l'église d'Aluze.

René repose à la chambre funéraire de Dracy-le-Fort.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.