450 personnes présentes au Mégarama Chalon pour la soirée ciné-débat autour du documentaire «La Ferme des Bertrand»

Ce documentaire décrit l’évolution de l'agriculture au travers de l’histoire de trois générations au sein d’une ferme. Une projection suivie d'un débat en présence du réalisateur Gilles Perret. Plus de détails avec Info Chalon.

Lundi 18 mars 2024, l'association Chalonnaise pour le cinéma La Bobine donnait rendez-vous à 19 heures au Mégarama Chalon pour un ciné-débat autour de «La Ferme des Bertrand».

Ce documentaire universel et bouleversant décrit l'évolution de l'agriculture au travers de l'histoire de trois générations au sein d'une famille d'éleveurs laitiers du nord de la Haute-Savoie, les Bertrand. Il est question d'exposer, la pénibilité de ce métier sur un demi-siècle, et le rôle des paysans dans la sauvegarde des paysages…

Des centaines d'élèves du lycée agricole de Fontaines figuraient parmi les 450 spectateurs présents dans la salle Horizon du Mégarama Chalon, ainsi que Dominique Rougeron, la conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et à l'accompagnement du handicap, et Monique Brédoire, la conseillère municipale chargée de mission Développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain.

Animé par Janick Leconte, le directeur artistique du festival Chefs Op' en Lumière, cette projection a été suivie d'un débat, en présence de Gilles Perret, un réalisateur engagé à l'initiative de nombreux films et documentaires sur des combats sociaux (Ma mondialisation, La Sociale,...).

À noter que le réalisateur est né et a grandi à 100 mètres des frères Bertrand. Il y a vingt-cinq ans, c'est en voisin qu'il continuait l'histoire dans son tout premier documentaire, «Trois Frères pour une vie» (1997). Déjà au centre d'un film de télévision de Marcel Trillat de 1972, les trois agriculteurs célibataires étaient en train de transmettre leur ferme et leur centaine de bêtes à leur neveu Patrick et à sa femme, Hélène.

Aujourd'hui, vingt-cinq ans plus tard, le réalisateur-voisin reprend la caméra pour accompagner Hélène qui, à son tour, va passer la main.

Dévoilant des parcours de vie où travail et transmission occupent une place centrale : une histoire à la fois intime, sociale et économique de notre monde paysan, cette dernière production colle, bien entendu, à l'actualité du moment où de nombreux agriculteurs font part de leur mécontentement.

Le débat qui a eu lieu a été l'occasion d'échanger avec quelques spectateurs sur les enjeux écologiques et financiers ainsi que les conditions de vie des agriculteurs.

Réalisateur prolifique, Gilles Perret travaille actuellement sur le scénario de sa prochaine production. Nul doute que La Bobine sera à l'affût de cette future pépite.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati