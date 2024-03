Le Grand Chalon entame la déconstruction de la friche Nordéon-Marvel Glass

Idéalement situé à l’entrée de la zone industrielle SaôneOr, le site Nordéon-Marvel Glass, producteur de néons, a été racheté fin 2021 à l’état de friche auprès du liquidateur judicaire par l’Agglomération du Grand Chalon. Consciente de son potentiel foncier, le Grand Chalon s’est engagé dans la requalification du site afin de dynamiser encore davantage la stratégie économique du territoire portée sur l’industrie.

Le site de 7 ha a depuis fait l’objet d’études ayant permis d’engager dès février 2023 sa mise en sécurité avant sa décontamination complète puis sa démolition à partir du mois de mars 2024. Les travaux prévus jusqu’à la fin de la même année permettront une mise à nu du terrain en vue d’accueillir une future entreprise début 2025.

Au total, l’opération globale de réhabilitation représente un coût de 7 millions d’euros, dont 500 000 euros d’études réalisées par INGEOS. Ce projet bénéficie d’un soutien important de 3,52 millions d’euros de la part de partenaires du Grand Chalon :

- 2,72 M€ de l’ADEME dans le cadre de son programme dédié à la requalification des friches,

- 0,95 M€ de la Région Bourgogne Franche-Comté et

- 27 250 € de la Banque des Territoires.

Les prochaines étapes du projet :

- Jusqu’à mars 2024 : décontamination des bâtiments par l’entreprise VALGO

- Jusqu’en oct. 2024 : démolition des bâtiments (25 000 m2) par le groupement DEMCY/GUINOT

- De juin à oct. 2024 : dépollution des sols (consultation en cours)

- Fin 2024 - début 2025 : commercialisation du foncier.

Un site clé en mains pour attirer les industriels

Depuis 2020, le Grand Chalon a choisi d’offrir du foncier clés en main aux investisseurs pour accélérer la réindustrialisation de son territoire. C’est ainsi que la réserve foncière de l’ex-site Kodak a bénéficié, par tranches, d’un vaste programme de travaux permettant d’anticiper toutes les démarches des entreprises désirant s’y installer et ainsi, de raccourcir les délais d’implantation pouvant aller jusqu’à moins d’un an (18 mois en moyenne en France).

Une garantie d’attractivité économique certaine pour le Grand Chalon puisque SaôneOr, désormais 1er parc industriel entre Paris et Lyon, compte plusieurs implantations d’entreprises depuis 2020 avec 6 usines en cours de construction ou à construire (Vicky Foods, Manufacture de Chalon mais aussi prochainement, Aérométal, ITEN, CEMPHY ou encore Atlantic), Une dynamique économique qui permettra la création de 4000 emplois d’ici 2029 et une diminution du taux de chômage à 6.5% en moyenne (contre plus de 9% en 2014).

Conscient de la force de ce dispositif, c’est cette même démarche que le Grand Chalon a choisi de mettre en place pour Nordéon. La friche viendra ainsi compléter l’offre foncière restante de SaôneOr (10 hectares environ).