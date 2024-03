JUDO CLUB CHALONNAIS - Vice championne Bourgogne France Comté, l’équipe Juniors Féminines du J.C.C qualifiée pour le championnat de France 1ère Division.

Après les différents parcours individuels que nous avons suivie depuis quelques semaines, les filles du Dojo de la rue de la Paix, avaient à cœur d’une aventure commune par équipe.

3 Juniors,Manon YGNARD(-52kg), Hélène NASR(-70) et Laura PERONET(+70) renforcées par 2 cadettes confirmées,Sarah PETIT (-57), Maëva HUGUENIN(-63) et voilà une équipe de club soudée qui parviens à monter sur la 2ème marche du podium du championnat BFC où seules les 2 premières équipes peuvent se qualifier pour l’échelon National. C’est une belle récompense pour ces copines de club.

L’équipe Masculine, Tiago VILAS(-60)Kylian TERRIER(-66) Aymen AIT ALE HIANE(-73), Maxime PIELUCHA-MELEY(-81) et Daniel SOLOMONYAN(+81) , renforcée également par 2 cadets n’est,quant à elle, pas parvenu au même résultat mais le partage d’un tel moment est toujours prometteur pour l’avenir.

Le lendemain avait lieu le championnat de Bourgogne Benjamins, et une dizaine de jeunes du club se sont rendus sur les terres Auxerroises pour cette compétition.

Waël GMIZA obtient une belle médaille de Bronze dans la catégorie dense des -46kg, tandis que Alyssa MISSAOUI (36) et Nathaël MICHON (-38) se retrouvent 5èmes du Championnat. 3 autres benjamins se retrouvent à la 7ème place, Liam SCRIBE (-34), Pablo DIAZ (-42) et Mohamed-Ali NAGARA(-55) et se voit qualifiés pour le championnat Bourgogne Franche Comté prévu au mois de Mai prochain.