Un nouveau traitement contre les allergies alimentaires

Enfin de l'espoir pour les personnes qui souffrent d'allergies alimentaires ! Une étude publiée fin février dans le New England Journal of Medicine démontre que le Xolair, un médicament à l'origine utilisé pour les personnes asthmatiques, serait aussi efficace pour limiter les réactions graves liées aux allergies alimentaires. Après plusieurs semaines de test sur 180 personnes allergiques aux arachides, l'étude a démontré que 67 % des patients ayant reçu de l'omalizumab (la molécule du Xolair) par injections régulières répondaient positivement au test principal, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de tolérer 600 mg ou plus de protéines d'arachide. Grâce à ce bilan prometteur, l'agence américaine du médicament, la FDA, a validé une autorisation de mise sur le marché étendue du Xolair, qui est un médicament produit par les laboratoires Genentech et Novartis aux États-Unis.

Néanmoins, si les résultats sont encourageants, l'étude rappelle que ce traitement ne supprime pas l'allergie et qu'il n'est pas possible pour ceux qui en souffrent de consommer à nouveau des aliments allergènes. L'objectif est simplement de réduire la réaction en cas d'ingestion accidentelle.



M.K