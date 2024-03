Les 22 élèves de 4ème 2 ont participé à un projet culturel et artistique regroupant deux disciplines : éducation musicale et espagnol pour découvrir un pays situé en mer des Caraïbes : Cuba.

Un projet de classe préparé conjointement entre les élèves de 4ème 2, Anne-Sophie Berthod professeur d’éducation musicale, Justine Carlot professeur d’espagnol et avec la participation d’Emelyne Colmard (école "Danse Colmard", à Châtenoy), avait pour thème la découverte de la culture, de la musique et des danses cubaines.

En présence de Christina Oliveira principale du collège, d’Emelyne Colmard professeur de danse et directrice de l’école "Danse Colmard", d’enseignants, d’élèves, la classe de 4ème 2 a présenté le travail effectué depuis janvier montrant ainsi trois aspects de la culture de ce pays hispanophone. Une fin d’après-midi riche d’enseignements avec, dans un premier temps, les danses cubaines enseignées par madame Colmard. L’initiation aux danses cubaines leur a permis de travailler la coordination, le rythme, la mémoire et de s’être imprégné des traditions artistiques et musicales de ce pays. Ils ont présenté la danse en ligne, en rond, en couple, danses aujourd’hui connues dans le monde entier.

Le chant, une deuxième approche de la culture qui leur a fait travailler la langue et la prononciation avec leur professeur d’espagnol madame Carlot. Ils ont chanté Vivir mi vida, (Marc Anthony) et Hasta siempre, Carlos Puebla (version de Nathalie Cardone) sous la direction de leur professeur d’éducation musicale madame Berthod.

Un troisième volet de cette présentation a permis aux personnes présentes de découvrir quelques-uns des instruments traditionnels comme les congas, les bongos, le guiro… avec pour chaque instrument une petite démonstration faite par un ou une élève.

Pour clore cette animation, un diaporama a été projeté sur le travail et les recherches sur le pays réalisés par les élèves de 4ème 2.

Ils n’ont pas oublié de remercier toutes les personnes de l’établissement scolaire et madame Colmard pour leur soutien dans ce projet.

C.Cléaux