Marie Theulot évoque les Justes le 27 mars au Musée de l’École à Saint-Rémy

A l’invitation du Musée de l’École en Chalonnais, Marie Theulot donnera ce mercredi 27 mars 2024 à 18h 30 une conférence sur le thème : les Justes, désobéir pour sauver. Fille et petite-fille de Justes, l’auteure san-rémoise, à travers de nombreux portraits, parlera de toutes ces personnes qui n’ont pas hésité, le plus souvent au péril de leur vie, à sauver des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale.

Marie Theulot en profitera pour dédicacer ses livres, dont « Le plongeon interdit, Stuttgart 1938 », « Quais d’exil, Vienne Colchester 1939 » et « Sales Baraques Gurs, un camp français (1940-1942) ».

Entrée gratuite. Participation au chapeau.

Le Musée de l’Ecole en Chalonnais est situé 20 rue Auguste Martin à Saint-Rémy.