La chalonnaise d’adoption Marie Thomas publie un nouveau livre ‘ À toutes les âmes libérées’

Après la parution de votre livre 'A toutes les âmes déchues', vous avez ressenti le besoin d'écrire 'À toutes les âmes libérées', pourquoi ? Était-ce une évidence ?

Ne sachant pas quel accueil j'allais avoir avec "À toutes les âmes déchues", je n'avais pas pensé dans un premier temps à faire un complément. Cependant, le public l'a positivement reçu et a rapidement demandé un autre livre pour mieux comprendre la descente aux enfers et les mécanismes addictifs. Je me suis alors mise en quête de la rédaction d'un second ouvrage, plus personnel cette fois. Pendant que je rédigeais, je me suis rendu compte de la nécessité de partager mon expérience sous cet angle. En effet, j'ai creusé mon histoire mais également décortiqué les erreurs que j'ai pu commettre. J'ai essayé d'expliquer au mieux le ressenti d'une personne qui se trouve confrontée à une telle expérience.

Comment ce dernier livre a -t-il été accueilli ?

Pour ma famille, ce second livre a été plus brutal. J'ai dévoilé plus de choses intimes de nos vies, et ça n'a pas toujours été bien reçu. Avec du recul, je peux le comprendre mais je maintiens que ce n'était pas dans le but de blesser qui que ce soit mais seulement d'expliquer comment une succession d'événements et de rencontres peuvent mener à une telle finalité. Les lecteurs extérieurs à mon cercle familial ont très bien reçu ce second ouvrage, même mieux que le premier. Certains m'ont avoué avoir été déstabilisés par l'intimité dans laquelle ça les plonge, mais j'ai été soulagée de recevoir tant de bienveillance.

Votre écriture a changé [...]

Je ne suis pas assez objective pour dire si ça a changé mais je sais que j'ai abordé les choses différemment. En effet, le premier livre a été écrit sous forme de thématiques alors que le second est plus chronologique. Par ailleurs, "À toutes les âmes déchues" a été rédigé en clinique psychiatrique, sous l'emprise de médicaments, alors que le second m'a certes demandé plus de temps mais l'impact de substances chimiques était moindre. Aux lecteurs de me dire ce qu'ils en pensent !

Où en êtes-vous aujourd'hui ? Y aura-t-il une suite à ces deux premiers romans autobiographiques ?

Aujourd'hui je suis sortie de ce cercle infernal. Ça reste un combat de chaque instant mais j'ai l'impression d'avoir franchi un cap ces dernières semaines. J'aimerais trouver l'inspiration pour écrire autre chose, une fiction sûrement, mais je pense avoir fait le tour de la question concernant les autobiographies. J'espère aider quelques personnes, qu'elles pourront se sentir moins seules dans cette épreuve et je reste à la disposition de chacun s’il souhaite échanger !

SBR