Ouverture de la Semaine de la Danse au Conservatoire du Grand Chalon : salle comble pour ‘Les Astéracées’

La 21e Semaine de la Danse au Conservatoire du Grand Chalon démarrera le mardi 26 mars à 19h mais un avant-goût de ce qui attend le public a été proposé ce vendredi 22 mars à l’Auditorium. Devant une salle comble et très enthousiaste, les élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional se sont illustrés offrant aux spectateurs toute l’étendue de leur talent. Les jeunes danseurs-interprètes de la formation professionnalisante ‘Espace de Rue’ ont également présenté une pièce ‘Choréam’ qui a retenu toute l’attention et enchanté le public. La semaine prochaine les élèves du Conservatoire seront rejoints par les danseurs des associations et clubs chalonnais et grands chalonnais pour une belle Semaine de la Danse en perspective !

Découvrez le programme : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/semaine-de-la-danse_1

SBR