Avec plus de 3 300 entrées sur le weekend, la 8ème édition du Salon du Livre Jeunesse a connu un nouveau succès

Si le vendredi 22 mars, à partir de 10 heures, se déroulait au Parc des Expositions, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, l’ouverture officielle de la 8ème édition du Salon du Livre Jeunesse avec la journée dédiée aux scolaires, le weekend du 23 et 24 mars était destiné à tous les publics.

Cet événement co-organisé avec le Comité des Foires et Salons de Chalon-sur-Saône, les éditions Eveil et Découvertes et la Ville de Chalon en partenariat avec le Grand Chalon a connu un réel succès.

Il faut dire qu’avec 35 éditeurs présents dont 7 de Bourgogne Franche-Comté, une trentaine d’auteurs et illustrateurs et la présence de toutes Les librairies chalonnaises, La Mandragore, Develay, L’Antre des Bulles et la FNAC… ainsi que les librairies municipales et départementales, tous les ingrédients étaient présents pour la réussite de ce salon.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B