L'emploi dans les filières du bâtiment et des travaux publics au menu départemental

Des échanges qui ont permis de mieux appréhender l'ensemble des blocages autour du marché de l'emploi au sein de la filière bâtiment et des travaux publics. Sous l'égide du Préfet de Saône et Loire, en présence des Sous-Préfet des arrondissements de Chalon sur Saône et Autun, des représentants des sous-préfectures de Louhans ou Charolles, et de l'ensemble des acteurs des formations, des organisations patronales de la CAPEB ou du MEDEF, la réunion a permis de lever un certain nombre d'incohérences organisationnelles, sur lesquelles le Préfet a demandé à tous les acteurs de trouver des solutions pragmatiques.

En faisant le choix d'une réunion décentralisée, au plus près des acteurs de l'emploi et de la filière du BTP, le Préfet Yves Séguy entend donner un signal d'appel aux territoires mais surtout aux acteurs, afin de leur montrer que la solution est dans leur main, et qu'elle ne peut venir des seuls représentants de l'Etat. Problématique de recrutement dans les filières de formation avec des filières qui sont loin d'être en capacité maximale mais aussi difficulté de l'organisation des offres de formation à l'échelle régionale, le représentant de l'Etat en Saône et Loire a pu mesurer les distorsions entre la réalité du terrain et l'idée qu'on peut se faire de l'univers de la formation.

Entre l'absence de plateaux techniques des formateurs, la difficulté de mobiliser des moyens, l'absence d'engagements des organismes de formations sur tel ou tel secteur d'activité faute de personnel et de moyens, c'est un langage de vérité qui a été abordé en toute décontraction ce mardi au sein du lycée Jeannette Guyot. Une situation loin d'être insurmontable, encore faut-il que chacun comprenne le rôle qu'il a jouer dans cette partition, afin de répondre toujours au même défi, "que personne n'est inemployable" a rappelé Christine Robin, Vice-Présidente du Conseil départemental de Saône et Loire. Reste que les chiffres dévoilés par le directeur départemental de France Travail sont sans appel, 19 000 personnes restent au chômage dans le département, et pour 47 % d'entre eux sur une longue durée.

Laurent Guillaumé