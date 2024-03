Évènement à la FNAC Chalon/Saône samedi 30 mars 2024 dès 14h00

La Fnac Chalon/Saône a le plaisir de recevoir en rencontre l’auteure et bourguignonne d’adoption Agathe Ruga : elle dédicacera pour cette occasion son dernier ouvrage, Rendez-vous à la Porte dorée, samedi 30 mars 2024 dès 14h.



« J’ai oublié pourquoi je t’ai quitté »



Comment vivre quand on a le sentiment d’avoir éconduit l’amour de sa vie ? À quoi sommes-nous prêts pour le récupérer ? Anne étouffait dans son quotidien de mère et de femme. Elle n’avait pas compris qu’elle était comblée avant de tout envoyer valser pour vivre une passion avec un homme plus jeune qu’elle.

«J’ai oublié pourquoi je t’ai quitté. J’avais sans doute de bonnes raisons de le faire mais je ne m’en souviens d’aucune. Les semaines précédant la rupture, je ne pouvais plus rentrer chez nous. Chaque soir, je restais immobile, bloquée devant la porte de notre maison sans parvenir à l’ouvrir, comme si elle était scellée ou que j’en avais perdu la clé.

On s’est séparés un jeudi soir. Je rentrais du travail, tu as croisé mon regard lourd, celui de la défaite, et tu as préparé ton sac. Tu n’en pouvais plus de ce sursis organisé, de ma fuite permanente. Tu m’as demandé pardon pour de vieux griefs qui n’avaient rien à voir puis, face à moi et droit dans les yeux, tu as murmuré merci, merci pour ces dix années, c’était grandiose. Je ne t’ai pas retenu. J’ai préféré te laisser partir. »



Passionnée par la littérature depuis l'enfance, Agathe Ruga est parvenue à réaliser son rêve : celui d'écrire à son tour.

Née à Nancy, Agathe Ruga vit aujourd’hui en Bourgogne. Après Sous le soleil de mes cheveux blonds (Stock, 2019) et L’homme que je ne devais pas aimer (Flammarion, 2022), Rendez-vous à la Porte dorée est son troisième roman : roman qui révèle les regrets et la désillusion après la fuite. Il raconte surtout une histoire d’amour, celle d’Anne et Joachim, que seule l’écriture éternisera.



FNAC Chalon/Saône 71100 - 11 rue Général Leclerc