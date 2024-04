Bien Vivre à Chalon organise ce samedi une sortie sur l'accessibilité en ville de toutes et de tous à Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

Bien Vivre à Chalon (BVAC) prépare depuis plusieurs semaines une balade citoyenne sur la question de l'accessibilité de l'espace public.

Ainsi, le projet, baptisé «Chemin faisant... vers l'accessibilité», va se réaliser ce samedi 6 avril 2024 entre 10 heures et 12 heures, dans les rues du centre-ville de Chalon-sur-Saône.

L'association propose aux Chalonnaises et Chalonnais de faire un parcours d'un kilomètre dans la ville avec des personnes en situation de handicap, en observant comment la ville pose des problèmes de circulation et d'accessibilité pour un grand nombre de personnes. Le fait de marcher ensemble permet de discuter de façon informelle et encourage les échanges.

8 pauses sont prévues qui permettront d'aborder un sujet particulier, comme les lieux de loisirs , la place des enfants, la limitation des vitesses, les aménagements pour malvoyants, etc.

De plus, les membres de BVAC organiseront en chemin 3 ateliers courts à destination des enfants qui viendraient avec leurs parents.

Plus de renseignements au 06 41 22 42 38

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati