Dans le cadre du festival Les Utopiks : 'Dans les bois'

Au son du violoncelle, dix marionnettes emmènent les tout-petits lors d’une promenade magique dans les bois. Entre les arbres, s’y promènent de nombreux animaux tels qu'un cerf, une coccinelle, un renard, un papillon et d'autres habitants. Les dimensions se confondent, le minuscule devient géant, le vent fait danser les feuilles et la pluie vient nous caresser. Cette succession de moments sans parole, accompagnés par des chansons, invite en douceur l’enfant dans une bulle imaginaire afin d’éveiller très tôt son ouverture à l’art et à la nature. Charlotte Bouriez et Hanna Kölbel signent un ravissant voyage hors du temps.

MER 03 AVR. — 15H STUDIO NOIR

MER 03 AVR. — 19H STUDIO NOIR

SAM 06 AVR. — 16H STUDIO NOIR

MER 10 AVR. — 10H STUDIO NOIR

MER 10 AVR. — 15H30 STUDIO NOIR

