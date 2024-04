AVIS DE DECES - Monsieur Michel GOUBARD

SAINT-DÉSERT



Chantal GOUBARD,

son épouse ;

Pierre-François et Muriel GOUBARD,

Vincent et Elizabeth GOUBARD,

ses enfants ;

Lucas, Léonie, Alice,

Antonin, Gatien,

ses petits-enfants ;

ses sœurs,

beaux-frères, belles-sœurs ;

Muriel DHERISSART et Zoubir MILIGUI,

Jean-Luc DHERISSART,

ses beaux-enfants;

Sacha, Deborah, Lucie,

Mattéo, Mathilde, Andréa,

ses petits-enfants de coeur ;

ses neveux et nièces,

cousins, cousines,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel GOUBARD

Maire de Saint-Désert

de 1981 à 2008

Commandeur du Mérite Agricole

La cérémonie aura lieu le jeudi 4 avril 2024 à 15 heures en l'église de Saint-Désert.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement, dons au profit du service oncologie de l'hopital William Morey à Chalon sur Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse,

Marie-Rose

décédée le 11 mai 1992.