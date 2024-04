Champforgeuil, remise des permis internet aux élèves de CM2 des écoles Courbet et Pagnol.

Vendredi 29 mars, les élèves de la classe de CM2 d’Adeline Peulson (école Pagnol) et de Virginie Blanchard accompagnée de Magali Vaniet (école Courbet) ont été conviés à venir prendre possession de leur permis internet, gage d’avoir reçu la formation et les informations sur les bonnes façons et les risques d’utiliser internet.

Les permis leur ont été remis par Annie Sassignol maire de Champforgeuil, Jérôme et Laurent policiers nationaux et Marie-Ange Charnois policière municipale de la commune.

Jérôme et Laurent ont, durant toute une période, formé, enseigné et renseigné les enfants sur le bon usage de cet outil de leur génération. Durant l’année scolaire, ces écoliers ont en effet suivi avec leur enseignant ce programme national de responsabilisation. Le permis internet est un programme clé en main avec la remise à chaque élève d’un livret dont une partie est réservée aux parents. Parents et enfants signent une charte dont le but est d’engager d’une part les parents à être vigilants vis-à-vis du temps passé par leur enfant sur internet et l’enfant à appliquer ce qu’il a appris en classe.

Tout reste ludique. Au fil des séances en classe et des conseils de bons sens donnés par les policiers, les enfants prennent conscience qu’il ne faut pas communiquer de renseignements personnels, donner des photos de soi ou confier des secrets à n’importe qui. Ils retiennent qu’il ne faut pas intimider des interlocuteurs ni céder au chantage. Ils apprennent à prévenir leurs parents s’ils sont menacés ou s’ils voient des images qui les choquent et à respecter le temps d’utilisation défini avec leurs parents.

Il y a d’évidentes règles élémentaires de prudence et de civilité à adopter, le permis pour naviguer en toute sécurité sur la Toile reste de toute évidence la meilleure prévention en direction des jeunes.

C.Cléaux