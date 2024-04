Grâce au festival Les Utopiks, on s'est promené 'Dans les bois'

Parenthèse enchantée hors du temps, le public bercé par les murmures de douces mélodies, a été surpris au détour d'une rêverie par quelques animaux joyeux sortis de leur réserve. Charlotte Bouriez et Hanna Kolbel au violoncelle nous proposent avec 'Dans les bois' un spectacle musical de marionnettes qui a séduit petits et tout-petits et réveillé la part d'enfance chez les plus grands.

Un joli spectacle, tout doux et poétique pour continuer à s'émerveiller de la nature.

Le festival Les Utopiks continue : https://www.espace-des-arts.com/saison/spectacles/festival-les-utopiks-24

SBR